Nur ein dünner Plan B für europäische Firmen im Iran

Aus Sorge vor US-Strafen zogen viele Unternehmen bereits vorab die Notbremse – wie etwa die österreichische Oberbank. Sie hatte im September ein Abkommen mit 14 iranischen Banken im Wert von einer Milliarde Euro zur Finanzierung von zivilen Projekten im Iran abgeschlossen. Dann drehte der Wind in Washington – und das Bankhaus fuhr seine Aktivitäten vorsorglich massiv zurück.

Rund 20 Milliarden Euro betrug das Handelsvolumen der EU mit dem Iran im Vorjahr – weniger, als man in der EU erhofft hatte, aber doch eine Verdreifachung seit Abschluss des Atomabkommens im Jahr 2015. Damit mit diesem Plus nicht gleich wieder Schluss ist, sucht man in Brüssel hektisch nach einem Plan B für die europäischen Firmen. Diskutiert wird die Möglichkeit, sämtliche Transaktionen nicht in Dollar, sondern in Euro abzuwickeln. Oder aber die Wieder-Belebung der 1996 erlassenen „EU-Blocking-Regulierung“: Diese sollte EU-Unternehmen schützen, indem sie ihnen untersagt, sich an die US-Sanktionen zu halten.

Groß ist das Vertrauen in diese möglichen Schritte in Brüssel vorerst nicht. „Das sind wohl eher symbolische Aktionen“, meint ein EU-Beamter gegenüber der Financial Times. Allein die Unsicherheit vor dem, was nun aus Washington komme, habe bereits jetzt einen extrem negativen Effekt.