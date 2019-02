May soll heute „Ausweg aus der Sackgasse“ präsentieren

Die britische Regierungschefin ist am Donnerstag einmal mehr in der EU-Hauptstadt, um mit Vertretern von Rat und Kommission eine gemeinsame Lösung für den Brexit-Stillstand zu finden. Zur Erinnerung: Den zwischen britischer Regierung und EU ausgehandelten Brexit-Vertrag zum geregelten Ausstieg hatte das Parlament in London Ende vergangenen Jahres abgelehnt.

Gestern hat zudem die britische Regierung eine Verlängerung der Brexit-Frist ausgeschlossen. Das Königreich soll also – wie geplant – am 29. März austreten. Der Telegraph hatte zuvor von einer möglichen Fristverlängerung bis 24. Mai – also bis zu den Europawahlen – berichtet. Auch Kanzler Sebastian Kurz hatte mehrmals betont, dass das Datum flexibel sei, „wenn es eine klare Strategie gibt, wie man die gewonnene Zeit sinnvoll nutzt“.