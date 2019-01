Die Briten und der Brexit: "Wir sind in einer Sackgasse"

Demnach wäre der Brexit also kein Unfall in der Geschichte, sondern früher oder später sowieso gekommen?

Das ist noch so ein Missverständnis in Europa, dass David Cameron Unrecht hatte, so ein Referendum überhaupt anzusetzen. Es wäre unvermeidbar gewesen. Wenn Cameron es nicht angesetzt hätte, wäre ein Referendum ein oder zwei Jahre später gekommen. Denn eine breite Meinung in Großbritannien ist: Man will das Sagen haben über unsere Beziehung zur EU, und das geht zurück bis zu den Maastricht-Verträgen von 1992. Von da an ist aus meiner Sicht das EU-Projekt für Großbritannien viel zu weit gegangen.

Britische Politik ist ganz anders als Politik auf dem Kontinent. Hier gibt es große Parteien, Politiker der Mitte, die der EU seit langem kritisch gegenüber stehen. Das gibt es so in den anderen europäischen Ländern so nicht. Da vertreten selbst Parteien außerhalb der politischen Mitte – siehe Italien- nicht den Kurs, aus der EU auszutreten.