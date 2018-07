Matteo Salvini: Ein Rassist außer Rand und Band

In den Umfragen liegt er vorne und hat angeblich die Grillo-Bewegung bereits überholt. Es vergeht kein Tag, an dem Salvini nicht für Aufregung sorgt: Hafenblockade, Kampf gegen NGO-Schiffe, zuletzt forderte er gar eine Blockade von Schiffen, die in internationalen Einsätzen sind, Roma-Volkszählung. Die norditalienische Region Lombardei, die seit 2013 von der Lega regiert wird, startet als erste mit der umstrittenen Zählung der Roma und Sinti. In der Umgebung von Mailand sollen Roma-Siedlungen geräumt werden. Salvini sorgte zuvor mit seinem abschätzigen Sager gegenüber Roma (mit italienischer Staatsbürgerschaft), „die wir uns leider behalten müssen“, für Aufruhr.

Der Einwand der „Fünf Sterne“, dass diese Zählung gegen die italienische Verfassung verstößt und viele Menschen an NS-Verfolgungen erinnert, ging unter. Da wetterte Salvini bereits wieder gegen Flüchtlinge und kündigte eine Verschärfung bei Asylanträgen an. Künftig will er die Möglichkeit der Berufung bei Ablehnung der Asylanträge abschaffen. Zuletzt machte er der Polizei das versprochene Wahlgeschenk und stattet sie mit Elektroschock-Pistolen aus. In speziellen Einheiten in elf großen Städten sollen die „Taser“ zum Einsatz kommen. Bereits früher fiel Salvini mit rassistischen Ideen auf – etwa als der Mailänder 2009 forderte, dass es in den U-Bahnen eigene Waggons für Ausländer geben solle.

Zu Beginn vergangener Woche bei einem Besuch einer Villa bei Siena, die sich bis 2007 im Besitz eines Mafia-Bosses befand und später vom Staat konfisziert wurde, inszenierte sich Salvini als der „bessere Mafia-Jäger“: „Der Kampf gegen die Mafia ist eine Priorität für mich und für die Regierung. Ich möchte gerne als jemand in Erinnerung bleiben, der mehr als jeder andere Camorra, die Ndrangheta und die Mafia bekämpft hat.“ Dann tauchte Salvini in Badehose in den Pool. Medienwirksam verlautbarte er: „Ich bin nicht im Urlaub, ich bin hier, um zu zeigen, dass der Staat besser als die Mafia ist.“