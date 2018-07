Wie Europas Rechte auf Social Media täglich Grenzen überschreiten

Nigel Farage

Der Mann, der mit seiner Partei den Brexit in Großbritannien auf den Weg gebracht hat, ist aus der führenden Rolle in der Oppositionspolitik mittlerweile zurückgetreten, sitzt aber noch als Mandatar im von ihm verachteten EU-Parlament und macht ansonsten offenbar lieber Talk-Shows. Diese und andere Medienauftritte (etwa in den USA bei Fox & Friends, einer von Donald Trumps liebsten Shows) bewirbt er in sozialen Medien. Farage trommelt auf Twitter für eine harte Ausgestaltung des Brexit, prügelt auf Linke ein, die bei der Fußball-WM Diskussionen über Fähnchen an Autos führen und kritisiert jedwede real existierende Migrationspolitik. "Merkels Migrationspolitik ist die schlimmste Entscheidung, die ein westlicher Anführer in modernen Zeiten getroffen hat. Diese eine Entscheidung hat ihre Karriere komplett zerstört und Europa für immer verändert", findet er etwa.