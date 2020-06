Masseninfektion in Deutschlands größter Fleischfabrik: "Eine Schweinerei"

Ministerpräsident Armin Laschet schloss einen flächendeckenden Lockdown in der Region nicht aus. Er sprach vom „größten, bisher nie dagewesenen Infektionsgeschehen in Nordrhein-Westfalen“. Die Kindergärten und Volksschulen im Kreis Gütersloh sind seit Mitte der Woche geschlossen. Die vier Spitäler bereiten sich für den Ernstfall vor, derzeit behandeln sie 19 Covid-Patienten.

Der Schlachtbetrieb ist seit Freitag behördlich geschlossen. Alle Mitarbeiter des Standorts inklusive ihrer Familien sind in Quarantäne, aber in der Region geht die Angst um. Was, wenn sich nicht alle an die Ausgangsregeln halten? Was, wenn man von den vielen Leiharbeitern, die Tönnies über Dutzende Subunternehmer beschäftigt, gar nicht alle Daten hat?

Und was, wenn sich Leiharbeiter, von denen viele aus Bulgarien und Rumänien stammen, in die Heimat absetzen? Das alles treibt die Menschen um. Zudem beginnen am Freitag beginnen im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland die Ferien.