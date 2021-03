Maskenaffäre, Missmanagement und ein Machtwort Merkels

Armin Laschet hat die Krise seiner Partei also nicht alleine zu verantworten, doch als Mann, der im Herbst ins Kanzleramt einziehen will, wird erwartet, dass er den Laden in den Griff bekommt. So ähnlich richten es ihm jedenfalls Parteikollegen, wie der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Carsten Linnemann, öffentlich aus: "Wir müssen zeigen, dass die Union Corona-Management kann. Bei der Maskenaffäre müssen wir Klarschiff machen und thematisch müssen wir voll in die Offensive gehen. Da ist Armin Laschet jetzt gefordert", sagte Linnemann der Rheinischen Post.

CDUler werben für Söder

Dem nicht genug, meldeten sich zuletzt via Spiegel ein paar CDUler, die sich für Markus Söder (CSU) als Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl im Herbst aussprechen. Der bayerische Ministerpräsident ist zwar offiziell nicht in den Ring gestiegen, hält Spekulationen um seine Ambitionen aber gerne am Laufen. So wie zuletzt am Freitag, wo er mit Blick auf die sinkenden Umfragen von CDU/CSU (im neuesten Sonntagstrend der "Bild am Sonntag" rurtsche sie auf 25 Prozent. Mitte Januar stand sie noch bei 36 Prozent), warnte: "Die Frage ist nicht, mit wem die Union nach der Wahl regiert, sondern ob sie regiert." CDU und CSU müssten vom "Kamillentee- in den Red-Bull-Modus". Die Union müsse "das Kämpfen wieder lernen".