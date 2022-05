Mariupol: "Es ist die totale Katastrophe"

Minimale Fortschritte der Russen

Einem US-Insider zufolge erzielte Russland in den vergangenen Tagen "bestenfalls minimale" Fortschritte bei seiner Offensive im Donbass im Osten des Landes. Medienberichte, wonach der russische Generalstabschef in der vergangenen Woche bei Kämpfen im Donbass verletzt worden sei, bestätigten die Vereinigten Staaten nicht. Dass Waleri Gerassimow die Region besucht habe, sei dagegen wahr, so ein hochrangiger US-Militärvertreter. In den umkämpften Gebieten Charkiw und Donezk wurden Behörden zufolge am Montag mindestens vier Zivilisten getötet und 16 weitere verletzt.

In der "ZiB2" des ORF meinte der Militärstratege Günther Hofbauer zu einem möglichen Atomwaffeneinsatz Russlands: "Wir sollten das schon ernst nehmen, aber auch nicht übertreiben." Er sah diese Option einerseits als Nachricht an den Westen, sich "nicht einzumischen". Andererseits handle es sich dabei um eine nach innen gerichtete Kriegspropaganda des Kreml unter dem Motto: "Seht her, welche Möglichkeiten wir haben", so der Generalmajor.