Unterschiedliche Zahlenangaben

Das russische Verteidigungsministerium bezifferte die Zahl der am Sonntag evakuierten Personen mit 80. Die Personen seien ins russisch kontrollierte Dorf Besimenne gebracht worden, wo sie versorgt würden. Diejenigen, die ins ukrainisch kontrollierte Gebiet wollten, seien Vertretern von UNO und Rotem Kreuz übergeben worden. Ukrainischen Angaben zufolge sollen in den Bunkeranlagen des Werks noch etwa 1000 Zivilisten eingeschlossen sein. Russland spricht von etwa 2500 Menschen, insbesondere Militärs und "ausländischen Söldnern".

Wie UNO-Sprecher Jens Laerke sagte, erfolgt die Evakuierung in Koordination mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) und den Konfliktparteien Russland und Ukraine. Ein Konvoi zur Rettung der Zivilisten sei am Freitag gestartet und hatte am Samstag in der Früh Mariupol erreicht. Russischen Nachrichtenagenturen zufolge wurden am Sonntag 40 Zivilisten vom Gelände des Asow-Stahlwerks geholt und in von Russland kontrollierte Gebiete gebracht.

Bereits am Samstag waren nach russischen Angaben rund 50 Zivilisten über Fluchtkorridore aus dem Asow-Stahlwerk geholt worden. Das ukrainische Asow-Regiment sprach von rund 20 Zivilisten, die am Samstag evakuiert worden seien. Die Fabrikanlage ist die letzte Bastion des ukrainischen Widerstands in der durch russische Angriffe weitgehend zerstörten Hafenstadt Mariupol. Das Asow-Regiment berichtete von heftigem nächtlichen Artilleriefeuer auf die Anlagen.

