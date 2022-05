Keine Russland-Sanktionen: Warum die Färöer ausscheren

Bárður Nielsen, der liberale Premierminister der Färöer, bekommt im Inland wie im Ausland Druck – er solle endlich die Sanktionen gegen Russland umsetzen. Zuletzt wurde auch das Parlament in London aktiv, wo der Regierungschef Parlamentarier traf, darunter den Konservativen David Duguid: „Kein Land darf Putins barbarischem Kriegsregime Treibstoff liefern“, meinte dieser. Darum solle die Inselgruppe keinem russischen Schiff das Fischen in seinen Gewässern erlauben.

Doch obwohl der Premier des halbautonomen Landes nach der russischen Invasion in der Ukraine angekündigt hatte, den Sanktionsforderungen der EU zu folgen, hat er dies nach zwei Monaten noch nicht getan. Es sei nicht klar, „ob ein Embargo auf Lebensmittelexporte seine beabsichtigte Wirkung hat“, so seine ausweichende Antwort, als er kürzlich von der sozialdemokratischen Opposition in dieser Causa gestellt wurde. Die Färöer Inseln sind weder in der EU noch in der NATO wie Dänemark, deren Krone sie formal unterstehen.