Wie sich Finnland auf russische Aggression vorbereitet

Etwa an Kursen der vom Staat gestützten Freiwilligen-Organisation „Nationales Verteidigungstraining“. Diese bietet Schulungen etwa in den Bereichen Cybersicherheit, psychische Stärke in der Krise oder Waffentraining an. Vermittelt werden auch Möglichkeiten, wie man notfalls ohne Strom den Alltag meistert.

Aufgrund des Krieges in der Ukraine sind mittlerweile 62 Prozent der Finnen dafür, dass ihr neutrales Land der NATO beitritt, das Parlament will darüber im Frühjahr entscheiden. Russland ist sauer und hat eine Drohkulisse aufgebaut: Das Außenministerium in Moskau sprach von möglichen „Vergeltungsmaßnahmen“, sollte sich das Land für eine Mitgliedschaft entscheiden.