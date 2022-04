Estland fürchtet sich vor russischen Flüchtlingen

Doch es gibt noch ein Problem: Die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine sorgt unter der russischen Minderheit auch für Neid und Argwohn. Dabei sind derzeit 50 Prozent der Ukrainer, welche per Bus über die Grenze kommen, solche aus russisch besetzten Territorien. Darunter auch Bewohner von Mariupol, der Hafenstadt, die durch russischen Beschuss fast vollständig zerstört wurde und deren Bewohner teils nach Russland deportiert wurden.

Als Test der Haltung der russischsprachigen Bevölkerung gilt in Estland der 9. Mai, der in Russland als Jubiläumstag des Sieges über Hitler-Deutschland gefeiert wird. Während in Lettland diese Feierlichkeiten verboten sind, wird in Estland noch über die Modalitäten diskutiert – dabei könnten russische Fahnen und der Buchstabe „Z“, welcher für die russische Invasion in der Ukraine steht, für Unruhen sorgen. In Lettland ist nun dieser Buchstabe verboten – und gleichgesetzt mit dem Hakenkreuz.