"Schlag gegen Militärführung": Putins Generalstabschef angeblich verwundet

"Schlag gegen oberste militärische Führung"

Gerüchte, dass Gerasimow im Kriegsgebiet sei, um die Offensive im Donbass zu befehligen, gibt es seit einigen Tagen. Ein Aufenthalt an der Front ist ungewöhnlich, da die ranghöchsten Mitglieder der Armee zumeist nicht in Kriegsgebieten anwesend sind. Warum Gerasimow dort gewesen sein könnte, darüber wird viel spekuliert - Beobachter halten es für möglich, dass Putin ihn als "Sündenbock" für die schlecht laufende Donbass-Offensive verantwortlich machen will.

Thomas Riegler, der in Graz am Austrian Center for Intelligence, Propaganda and Security Studies forscht, schrieb dazu auf Twitter, dass dies jedenfalls ein heftiger Schlag für die russische Führung sei - vergleichbar mit dem Abschuss des japanischen Admirals, der den Angriff auf Pearls Harbour zu verantworten hatte.