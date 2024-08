Der Mann, der alles über Mao wusste: China und USA streiten über Tagebuch

Frühmorgens, am 4. Juni 1989, als die Panzer der Armee auf dem Tianamen-Platz in Peking begannen, die Menschen und ihren Kettenräder zu zerquetschen, stand Li Riu auf dem Balkon seiner Wohnung und blickte direkt auf das Geschehen . "Sie schießen mit ihren Maschinenpistolen ohne zu zielen in alle Richtungen", sollte er danach notieren - und schließlich eine abschließende Bemerkung: "Ein schwarzer Tag". Es gibt viele Zeugen dieses Massakers, doch kein anderer aus der obersten Führungsriege der kommunistischen Partei hat das so zu Papier gebracht wie Li Riu. Doch in seinen Tagebüchern ist nicht nur dieses Ereignis festgehalte n, sondern quasi die ganze Geschichte des kommunistischen China von dessen Anfängen in den Revolutionsjahren und der Machtergreifung 1949 .

Maos Persönlicher Sekretär und Opfer der Diktatur Denn der Mann, der 2019 mit 101 Jahren verstarb, war dabei und zwar ganz nahe bei dem Mann, der diese Epoche prägte, der für all die Millionen von Toten, die sie hinterlassen hauptverantwortlich ist: Mao Zedong. Liu Riu hat seinen Aufstieg begleitet, als junger begeisterter Kommunist, als Kämpfer und dann ab 1958 als persönlicher Sekretär des Diktators. Lis Blick auf diese Epoche, seine persönlichen An- und Einsichten sind auf Tausenden Seiten festgehalten. Tausende Seiten in Schachteln In Schachteln gestappelt liegen sie in den für Zeitgeschichte verantwortlichen Archiven der amerikanischen Eliteuniversität Stanford. Dort will man sie aufarbeiten und veröffentlichen. So will es Lis Tochter, Li Naniyang, die die Aufzeichnungen ihres Vaters aufbewahrt und aufgearbeitet hat. Sie lebt seit Jahrzehnten in den USA und hat sie deshalb der Universität übergeben. Doch da gibt es auch die Witwe des Mao-Sekretärs, die seit einigen Jahren, die Herausgabe der Dokumente fordert und diese nach China zurückschaffen will. Dort und nur dort sollen sie von staatlichen Behörden aufgearbeitet werden - und genau diese staatlichen Behörden stecken, davon sind die Experten in Stanford überzeugt, hinter der 89-Jährigen und ihrer Forderung.

Die Witwe als Handlanger des Regimes in Peking Schließlich meldete sich nicht die heute über 90-Jährige persönlich, sondern chinesische Rechtsanwälte. Inzwischen sind in den bereits seit Jahren andauernden Rechtsstreit mehrere Millionen Dollar geflossen. Summen also, die Zhang Yuzhen alleine niemals hätte aufbringen können. Jetzt aber steuert dieser Rechtsstreit auf einen Höhepunkt zu. Vor einem Gericht in Kalifornien wird an diesem Montag der Prozess zwischen Stanford und der Witwe aus Peking eröffnet.