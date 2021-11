Magdalena Andersson wird erste schwedische Ministerpräsidentin

174 Abgeordnete haben sich am Mittwoch im schwedischen Parlament für die 54-jährige Sozialdemokratin als neue Regierungschefin ausgesprochen. Magdalena Andersson ist damit die erste weibliche Regierungschefin des nordischen Königreichs. Der bittere Beigeschmack des Siegs: Genauso viele Abgeordnete stimmten gegen sie. Eine Nein-Stimme mehr im 349 Sitze großen Parlament, und ihr Weg ins Amt wäre blockiert gewesen.

Andersson folgt damit auf ihren Parteifreund Stefan Löfven, der Schweden in den vergangenen sieben Jahren mit einer rot-grünen Minderheitsregierung regiert hatte. Es wird damit gerechnet, dass Andersson die neue rot-grüne Regierung am Freitag präsentieren wird.

Andersson gilt als sparsamer Bulldozer, direkt und links, was Sozial- und Wirtschaftspolitik angeht. In der Kriminalitätsbekämpfung und Ausländerpolitik orientiert sie sich an den Rechtspopulisten. Als Jugendliche war sie im Leistungssport erfolgreich, holte drei Goldmedaillen im Brustschwimmen bei den nationalen Junioren. Zuletzt war sie als Finanzministerin tätig.