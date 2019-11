Bandenkriminalität in Schweden ufert aus

Ein 15-Jähriger wird vorletztes Wochenende erschossen, eine junge Ärztin wird am helllichten Tag von Attentätern mit Schusswaffen niedergestreckt, während sie ihr Baby in den Händen hält. Beide Verbrechen geschahen im schwedischen Malmö, dem aktuellen Hotspot der Bandengewalt, in der auch viele der landesweit 173 Sprengstoffattentate dieses Jahres verübt wurden.

Ein Misstrauensantrag der rechten Schwedendemokraten ( SD), unterstützt durch zwei bürgerliche Parteien gegen den Justizminister Morgan Johansson, wurde am Freitag im Parlament abgewiesen. Vorgeworfen wurde dem Sozialdemokraten von Schwedens Rechtsaußen, SD-Chef Jimmie Akesson, Versagen bei der Bekämpfung der Bandenkriminalität.