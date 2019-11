Angst vor Kriminalität: Dänemark kontrolliert Grenze zu Schweden

Dänemark hat am Dienstag stichprobenartige Grenzkontrollen eingerichtet. Damit hofft das Land zu verhindern, dass die zunehmende Bandenkriminalität in Schweden auf Dänemark überspringt.

In Schweden gab es in diesem Jahr ungewöhnlich viele Gewaltfälle mit Explosionen und Schüssen. In Malmö starb am Wochenende ein 15-Jähriger. Er und sein gleichaltriger Freund waren vor einer Pizzeria beschossen worden. Die Polizei vermutet eine Auseinandersetzung in der Drogenszene dahinter.