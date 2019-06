Dänemarks Sozialdemokraten: Mit Rechtskurs Richtung Wahlsieg

Mittlerweile ist die Zahl auf 114 angewachsen, was zeigt, wie sehr die Politik im als weltoffen geltenden Dänemark in den vergangenen Jahren nach rechts gerückt ist. Sozialhilfe wurde selbst für Familien massiv gekürzt, Gesichtsschleier wie in Österreich verboten, Männer müssen bei Einbürgerungen weiblichen Beamten die Hand schütteln.

Die Regierung listet jedes Gesetz im Internet auf – Kuchen gab es nach Kritik an Stojbergs Foto aber nicht mehr.