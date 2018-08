Migration: Warum Afrikaner den Weg nach Europa suchen

Viele sterben in der Wüste, ausgesetzt von skrupellosen Menschenhändlern. Andere, die es bis ans Mittelmeer geschafft haben, ertrinken bei der Überfahrt auf den „gelobten“ Kontinent – 1500 waren es bereits alleine in diesem Jahr. laut UNHCR. Wieder andere kommen tatsächlich an in ihrer Endstation der Sehnsucht – Europa. Letztere sind es, an denen sich Abermillionen, zumal junge Afrikaner orientieren und sich auf die gefährliche Reise begeben. Der Direktor der Hilfsorganisation CARE im zentralen Transitland Niger, Ely Keita, brachte es im KURIER-Gespräch auf den Punkt: „Für die Migranten ist in Europa das Gras einfach grüner.“

Rund 1,2 Milliarden Menschen leben derzeit in Afrika, in gut 30 Jahren werden es doppelt so viele sein. In Burkina Faso, Mali oder dem Tschad explodieren die Bevölkerungszahlen gleichsam und werden sich bis 2050 verdreifacht haben. Und vier von zehn Afrikanern sind jünger als 15 Jahre. Dementsprechend wird der Migrationsdruck aus Subsahara-Regionen und der Sahelzone steigen.

Wilde Zahlen geistern herum. So geht Stephen Smith von 150 Millionen Menschen aus, die sich bis 2050 nach Europa aufmachen könnten. Der Amerikaner bereist seit 40 Jahren den Kontinent, leitete die Afrika-Abteilung des französischen Qualitätsblattes Le Monde und lehrt an der Duke University im US-Bundesstaat North Carolina Afrikanistik.