Explosionen und Schießereien setzen Schweden weiter zu

Eine schwere Detonation in einem Mehrfamilienhaus, 20 Verletzte, darunter vier Schwerverletzte. Wieder einmal erschütterte eine Sprengstoffexplosion am Dienstag die schwedische Stadt Göteborg, die Fahndung nach dem Täter ist im Gange.

Da solche Explosionen in Schweden in den vergangenen Jahren oft mit kriminellen Banden zu tun hatten, war zunächst der Verdacht aufgekommen, dass auch diese Detonation darauf zurückzuführen sei. Seit Jahren halten Kämpfe zwischen kriminellen Banden Schweden in Atem. Meist kommen diese Gangs aus der migrantischen Gemeinde, wie Premier Stefan Löfven im September sagte. „Wenn man eine Einwanderung hat mit einer Größenordnung, die eine Integration erschwert, so führt dies zu sozialen Spannungen“, gestand der Sozialdemokrat ein. Das gilt vor allem für die großen Städte und ihre Vororte, aber auch über Stockholm, Göteborg und Malmö hinaus. Die Polizei sorgt sich besonders um Kinder und Jugendliche, die in kriminelle Kreise hineingezogen werden. Im Sommer wurden zwei spielende Kinder von Kugeln getroffen.