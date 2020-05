Macrons Mehrheit im Parlament zerbröselt

Die Partei von Emmanuel Macron „La République en Marche“ (Die Republik in Bewegung), kurz: LREM, hat soeben ihre absolute Mehrheit in der Nationalversammlung, dem Unterhaus des französischen Parlaments, verloren. 17 vormalige LREM-Abgeordnete haben eine neue linksökologische Fraktion gebildet. Macrons Partei hat damit nur noch 288 Stimmen in der Volksvertretung. Für eine Mehrheit sind 289 Sitze nötig.

Die von Macron ernannte Regierung hat dadurch aber noch nicht ihre Handlungsfähigkeit eingebüßt, weil die LREM weiterhin mit der relativ sicheren Unterstützung von zwei Zentrumsparteien rechnen kann. Außerdem versteht sich die abgespaltene Fraktion („Ökologie, Demokratie, Solidarität“) nicht als regelrechte Oppositionskraft, sondern bewahrt eine kritische Nähe zum Regierungslager.