Pariser U-Bahn: Software spürt Maskenverweigerer auf

An die 33 Millionen Passagiere frequentieren jährlich die Pariser U-Bahnstation Chatelet-Les-Halles. Seit einigen Tagen testet hier die Metro-Adminstration ein neues, auf künstlicher Intelligenz basierendes Gesichtserkennenungssystem.

Damit sollen jene Fahrgäste ausgeforscht werden, die ohne Schutzmaske in die U-Bahn steigen wollen. Denn in Corona-Zeiten ist das Tragen von Masken in den öffentlichen Verkehrsbetrieben der französischen Metropole ab kommenden Montag an Pflicht. Gleichzeitig beginnt Frankreich seine Corona-Maßnahmen schrrittweise zu lockern.

Auf den Monitoren der Metro-Mitarbeiter werden die Bilder übertragen, der Versuch läuft vorerst drei Monate. Wer ohne Maske gefilmt wird, soll dennoch vorerst nicht ausgeforscht und bestraft werden.

Datenschützer aber protestieren schon jetzt: Die Daten der Gefilmten könnten gesammelt und behalten werden, lautet die Befürchtung. Das widerspräche der Europäischen Datenschutzverordnung.