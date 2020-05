Große Disziplin, verhaltene Stimmung: Frankreich öffnet sich wieder

Die Buchhandlung im selben Grätzel ist auch zu klein, um Kunden drinnen stöbern zu lassen. Sie müssen ihre Wünsche von der Straße aus mitteilen, dann bekommen sie Bücher auf einem Tischchen am Eingang präsentiert. Nach diesem Prinzip, also der Bestellung durch die Tür und dem Übergabe-Tisch am Eingang, verfahren auch Bistros und Restaurants. So umgehen sie das Öffnungsverbot, das für alle Gaststätten, aber auch Kinos oder Theater gilt.

Zweite Phase ab 2. Juni

Ab 2. Juni tritt eine „zweite Phase“ in Kraft. Die dann einsetzenden eventuellen Lockerungen werden aber nicht landesweit gelten. Frankreich ist zurzeit von Amtswegen farblich zweigeteilt. Das nordöstliche Viertel, darunter der Pariser Großraum, wurde als „rot“ eingestuft. In diesen Verwaltungsbezirken besteht noch eine relativ hohe Infektionsgefahr. Die restlichen drei Viertel Frankreichs sind „grün“, weil das Virus dort bisher kaum auftrat. Bleiben sie „grün“, könnten dort ab Juni auch wieder Gaststätten öffnen. In Paris besteht weniger Hoffnung.