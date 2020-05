Frankreich: Reiche Familien zahlen ihre Mitarbeiter weiter

Und dabei käme es in Frankreich ganz schlecht an, wenn ausgerechnet diese Herren den Staat um Unterstützung bäten. Und so gab es auch diesmal einen Wettlauf, wer sich in der Krise ein besseres Image holen kann. Ende März waren Chanel und Hermès vorgeprescht: „Das Ziel ist es, die öffentlichen Kassen nicht zu belasten, damit der französische Staat zu allererst Unternehmen zu Hilfe kommen kann, die es dringender brauchen“, hieß es in einem Kommuniqué von Chanel, das den Brüdern Alain und Gérard Wertheimer gehört. Hermès, das sich immer noch zu 80 Prozent in Familienbesitz befindet, schloss sich sogleich an. Die Familien Arnault und Pinault, so sagen ihre zahlreichen Kritiker, hatte also gar keine andere Wahl, als es ihnen gleichzutun. Die Häme, die dennoch über sie ausgeschüttet wird, gehört in Frankreich dazu.

Ähnliches konnte man nach dem Feuer von Notre-Dame im Vorjahr beobachten, als sich die reichsten Familien, unter ihnen auch die L’Oreal-Erbin Bettencourt-Meyers zu Millionenspenden bereit erklärten. Jetzt wird den Familien wieder Bigotterie vorgeworfen.