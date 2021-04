Machtkampf in der Union: Kann ein Mann aus Bayern Kanzler werden?

Lange Zeit war es nur ein Sticheln und Stänkern, am Sonntag wurde aus der Suche nach dem Kanzlerkandidaten ein offenes Duell: Armin Laschet, CDU-Chef und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, will für die Union in den Wahlkampf ziehen und bekam dafür am Montag die Rückendeckung seiner Parteifreunde. Nun hat aber auch Markus Söder, Chef der Schwesterpartei CSU und bayerischer Ministerpräsident, seine Absichten erklärt. Söder betonte aber auch, dass die Entscheidung nun im Wesentlichen von der CDU als „großer Schwester“ abhänge.

Zwei Mal kandidierte bereits einer aus Bayern, um Deutschland zu regieren: 1979 erzwang die CSU eine Abstimmung über den Kanzlerkandidaten, die CSU-Chef Franz Josef Strauß gewann. Die Wahl ging für die Union dennoch verloren – auch 2002 mit Edmund Stoiber. Ist denn einer aus dem Süden im Norden nicht zu vermitteln? Liegt’s gar am berüchtigten Weißwurstäquator?

Anruf bei Historikerin Marita Krauss, die an der Universität Augsburg forscht – eine Spezialistin für bayerische Besonderheiten. Wie zum Beispiel Franz Josef Strauß. Laut Krauss „ein Europäer, Schlitzohr und herausragender Politiker, der aber heute nicht mehr denkbar wäre. Er war der Typus des Wirts- und Metzgersohnes und repräsentierte wie kein anderer den polternden Bayern, was in Restdeutschland ganz schwer zu vermitteln war“.