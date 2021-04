Tage des Donners: Die Gräben zwischen CDU und CSU werden tiefer

Nun sind aber die neuesten Umfragen eingetrudelt – auf die CSU-Chef Söder in der Debatte vehement pocht und die Laschets scheinbar mangelnde Überzeugungskraft in Zahlen bringen: 44 Prozent der Bundesbürger und 72 Prozent der Unionsanhänger halten ihn, den bayerischen Ministerpräsidenten und Chef der kleinen Schwesterpartei, für den geeigneteren Kandidaten, um in den Wahlkampf zu ziehen. Bei Laschet sind es 15 und 17 Prozent.

Damit argumentierte Söder am Dienstag in der Fraktion von CDU/CSU im Bundestag, wo er wie ein Spielmacher auftrat und die „maximal beste Aufstellung, nicht die angenehmste“ forderte. In einer emotionalen Debatte sprachen sich viele CDUler für Söder aus. Nicht, weil er ihnen das beste Programm vorstellte, er hat sie bei der Angst gepackt, sagt Andrea Römmele, Politologin von der Hertie School of Governance. Seine Taktik sei „durchaus populistisch und ein gefährliches Spiel“. In den Statuten der Partei gebe es keine Kriterien, wie ein Kandidat gewählt werden soll.