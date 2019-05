Machtfaktor Armee: Wieso sie Maduro die Treue halten

Das Ende der Ära Maduro in Venezuela wurde schon mehrmals verkündet. Allein, trotz mehrmonatiger Versorgungskrise und einer Blockade von Hilfslieferungen am Jahresbeginn, ist es dazu noch nicht gekommen. Denn das Militär ist einer der wichtigsten Machtfaktoren in Venezuela. Der Großteil des Militärs hält Nicolas Maduro weiterhin die Treue. Und der weiß das.

"Die Stunde ist gekommen, unser Recht auf Frieden zu verteidigen", sagte Maduro am Donnerstag vor rund 4500 Militärangehörigen in Caracas. Armeechef und Verteidigungsminister Vladimir Padrino bekräftigte die "Loyalität" der Armee zu "unserem einzigen Präsidenten, Nicolás Maduro".