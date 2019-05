Venezuela: Nach Putschversuch ruft Guaido zum Generalstreik

Sein neuerlicher Versuch, das Militär auf seine Seite zu ziehen war gescheitert, nun will der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaido Staatschef Nicolas Maduro mit einem Generalstreik in die Knie zwingen. Bei gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Anhängern Guaidos und Sicherheitskräften starben indes zwei Personen. Laut Menschenrechtlern handelt es sich bei den Toten um Anhänger Guaidos.

Am 1. Mai hatten Guido und Maduro ihre Anhänger in der Hauptstadt Caracas versammelt. Zu schweren Ausschreitungen kam es aber in mehreren Städten des Landes. Die Nationalgarde setzte Tränengas und Gummigeschosse ein, Guaidos Anhänger gingen mit Brandbomben auf die Sicherheitskräfte los. Für Aufsehen sorgte zudem eine Aktion der Nationalgarde, die in der Stadt San Cristobal während eines Gottesdienstes eine Kirche stürmte. Zuvor hatten Venezuelas Bischöfe einen Stopp der Repressalien gegen die Bevölkerung gefordert.

In einer Rede vor dem Präsidentenpalast in Caracas drohte Maduro indes abtrünnigen Soldaten mit langen Haftstrafen. „Wer in den Präsidentenpalast Miraflores will, muss nur eine Anforderung erfüllen: Wahlen gewinnen“, sagte Maduro. Alle Sicherheitskräfte suchten nach den Putschisten. Sie seien besiegt und alleine.