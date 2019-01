Darum hält Venezuelas Militär Präsident Maduro die Stange

„Sie haben Zugriff auf Lieferungen, die teils in den Schwarzmarkt fließen, weiter verhökert werden und dadurch ein zusätzliches Einkommen bescheren“, sagt Maihold. Auch im Finanzbereich geben Militärs den Ton an, manche sind auch in Drogenhandel und andere kriminelle Geschäfte involviert.

Mit beiden Händen ausgegeben - und eingesteckt

Solange die Erdöleinnahmen sprudelten, funktionierte dieses System scheinbar. Die Petro-Milliarden erlaubten es dem Regime, großzügige Sozialprogramme für die Bevölkerung zu starten, diesen mit gratis Benzin und massiv subventionierten Lebensmitteln unter die Arme zu greifen und damit als treue Unterstützer zu gewinnen.

Dreimal im Amt bestätigt, agierte Chavez immer autoritärer, durch Zwangsverstaatlichungen sicherte er sich den Zugriff auf Medien und große Unternehmen. Als Manager setzte er loyale Parteigänger ein, denen oft Kompetenzen fehlen. Misswirtschaft und Korruption führten dazu, dass viele Erdölanlagen und Raffinerien heute in miserablem Zustand sind.