US-Militäreinsatz in Venezuela? Notiz löst Spekulationen aus

US-Sicherheitsberater John Bolton sorgt mit einem Auftritt vor Journalisten im Weißen Haus für Wirbel: Auf seinem Notizblock stand „5000 Soldaten nach Kolumbien“. Sofort wurde spekuliert, dass dies im Zusammenhang mit einem US-Militäreinsatz in Venezuela liegen könnte. Dort spitzt sich der Machtkampf zwischen Präsident Nicolas Maduro und seinem Widersacher, dem selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaidó, immer mehr zu. Und Kolumbien hat eine rund 2200 Kilometer lange gemeinsame Grenze mit Venezuela.

Die kolumbianische Regierung gibt sich ahnungslos. Hat der Vorgang mit der Sicherheitslage in Venezuela zu tun? Nach eigenen Angaben weiß die kolumbianische Regierung nicht, warum in Notizen von US-Sicherheitsberater John Bolton von der Entsendung von Soldaten in ihr Land die Rede war. Er habe keine Ahnung, warum auf einem Notizblock Boltons „5000 Soldaten nach Kolumbien“ stand und was dies bedeute, so Außenminister Carlos Holmes. Kolumbien werde politisch und diplomatisch darauf hinwirken, dass die Demokratie im benachbarten Venezuela wieder hergestellt und Neuwahlen abgehalten würden.

"Alle Optionen auf dem Tisch"

Bolton hatte bei der Bekanntgabe von Sanktionen Montagabend MEZ gegen den staatlichen venezolanischen Ölkonzern PDVSA die Notiz zu Soldaten in Kolumbien mit sich herumgetragen. Das Weiße Haus ging nicht näher auf den Satz ein. In einer E-Mail an die Nachrichtenagentur AP teilte es mit: „Wie der Präsident gesagt hat, sind alle Optionen auf dem Tisch“.

Sicher ist, dass die USA die venezolanische Regierung von Präsident Nicolas Maduro dort treffen, wo es richtig wehtut: Sie nehmen den wichtigen Ölsektor des südamerikanischen Landes ins Visier. Die Sanktionen richten sich gegen den staatlichen Ölkonzern PDVSA, wie US-Finanzminister Steven Mnuchin am Montag in Washington ankündigte.

Öl aus Venezuela dürfe zwar unter dem Sanktionsregime weiterhin eingekauft werden, die Zahlungen müssten jedoch auf Sperrkonten fließen.

Die Regelungen sollen auch gewährleisten, dass US-Raffinerien, die direkt von Öllieferungen aus Venezuela abhängen, weiter betrieben werden können. Auch Citgo, die US-Tochter von PDVSA soll weiter Geschäfte machen dürfen, solange entsprechende Zahlungen auf Sperrkonten erfolgen und nicht der von den USA nicht mehr anerkannten sozialistischen Regierung unter Maduro zufließen.