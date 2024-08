Lieber Luxus statt Kinder: Baby-Krise in Südkorea verschärft sich

"Sie jagen nach Status", sagt Jung Jae Hoon , Soziologieprofessor an der Seoul Women's University. "Ihr Ausgabeverhalten zeigt, dass die jungen Leute online an ihren eigenen Erfolgssymbolen arbeiten, anstatt sich auf das unmögliche Ziel zu konzentrieren, sesshaft zu werden und Kinder zu haben."

"Bei mir dreht sich alles um YOLO" (you only live once)", bestätigt Park Yeon , eine 28-jährige Mode-Influencerin auf Instagram, während sie T-Shirts der Edelmarke Supreme auf einem Secondhand-Modefestival im Seouler Fashion-Viertel Seongsu Dong verkauft. "Nachdem ich mich selbst belohnt habe, bleibt nicht genug übrig, um jeden Monat zu sparen", sagt die aufstrebende Sängerin. "Heiraten wird vielleicht irgendwann passieren, aber im Moment glücklich zu sein - das ist doch wichtiger, oder?"

Bedrohung für Wirtschaft und Sozialsystem

Seit 2018 ist Südkorea das einzige Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mit einer Rate unter 1,0 - trotz der Milliardeninvestitionen des Landes, um den Trend umzukehren. Die demografische Krise in Südkorea ist zum größten Risiko für das Wirtschaftswachstum und das Sozialsystem geworden. Bis zum Ende dieses Jahrhunderts wird sich die Bevölkerung des Landes, die heute 51 Millionen Menschen umfasst, voraussichtlich halbieren.

Nicht einmal die aggressiven Zinserhöhungen Südkoreas in den letzten drei Jahren konnten die Ausgabefreude der Jüngeren eindämmen. Die Sparquote der über 30-Jährigen ging im ersten Quartal auf 28,5 Prozent von 29,4 Prozent vor fünf Jahren zurück. Dagegen stieg die Sparquote aller anderen Altersgruppen im gleichen Zeitraum an, wie Daten der heimischen Zentralbank zeigen. Die 20- und 30-Jährigen geben gleichzeitig am meisten Geld in Kaufhäusern und Spitzenhotels aus.

Aus Daten von Hyundai Card geht hervor, dass sich der Anteil der 20-Jährigen an den Ausgaben in Luxuskaufhäusern in den drei Jahren bis Mai auf zwölf Prozent fast verdoppelt hat. Dagegen war der Anteil der anderen Altersgruppen rückläufig. Allein im vergangenen Jahr stiegen die Umsätze in teuren Buffet-Restaurants um fast ein Drittel. In Fast-Food-Restaurants lag das Plus lediglich bei gut zehn Prozent, wie die Marktforscher von Euromonitor mitteilen.