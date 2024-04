Nicht mal Geld funktioniert: Warum die Geburtenraten sinken und sinken

Dazu kommt, dass die meisten Rezepte gegen die sinkenden Geburtenraten bisher nicht aufgehen. In Russland etwa hat Putin Familien mit zwei und mehr Kindern 6700-Euro-Geldgeschenke gemacht, das sind fast zehn Monatsgehälter. Dennoch stagniert die Geburtenrate nur bei 1,5 Kindern pro Frau. In Ungarn bekommen Familien einen 25.000-Euro-Kredit, der ab dem dritten Kind nicht mehr zurückgezahlt werden muss, zudem gibt es staatliche In-Vitro-Fertilisationskliniken. Die Rate fiel nach einem minimalen Anstieg wieder auf 1,56.

Die Politik stürzt das schon länger in Nöte. Fehlender Nachwuchs verschärft den Arbeitskräftemangel, der in vielerorts schon jetzt für Probleme sorgt. Dazu kommt die Sozialstaatsproblematik: Immer weniger junge Menschen müssen Pensionen und Pflege der Älteren finanzieren – eine Herkulesaufgabe, die finanziell kaum zu stemmen ist.

Was funktioniert? Und was nicht?

Ein „Geheimrezept“ scheint es also nicht zu geben, sagt auch die Wissenschaft. „Selbst die reichsten, klügsten und engagiertesten Regierungen tun sich schwer, die Fertilität nachhaltig zu steigern“, schreibt Trent MacNamara, Forscher an der Texas A&M University, im Atlantic. Das liegt daran, dass die Gründe für den fehlenden Nachwuchs oft sehr divers sind. Global zu beobachten ist, dass Frauen immer besser gebildet sind, deshalb auch später Kinder bekommen – und darum auch weniger, schließlich sinkt die Fruchtbarkeit mit dem Alter. Dazu kommt stets die Kostenfrage: In vielen Ländern ist frisst Kinderbetreuung einen Gutteil der Gehälter, und Familienunterstützung gibt es wegen zunehmender Mobilität immer weniger.

Einige Faktoren kann man aber durchaus festmachen, nur die lassen sich nicht immer beeinflussen. In den USA begann die Geburtenrate 2008 zu sinken, also mit Beginn der Wirtschaftskrise. Jetzt gibt es wieder einen deutlichen Knick, und das hat laut Experten wieder mit der herrschenden wirtschaftlichen Unsicherheit zu tun. Umgekehrt beobachtet hat man das in Zeiten des Aufschwungs - sinkt die Arbeitslosigkeit um einen Prozentpunkt, steigt die Fruchtbarkeitsrate danach leicht an.