"Lasst unsere Gebärmütter in Frieden!" Warum Frankreichs Frauen sich mit Macron anlegen

Seit Jahrzehnten ist es in Frankreich normal, dass Frauen rasch nach der Geburt wieder in den Job einsteigen; in Vollzeit, Teilzeit existiert kaum. Das ist ein Erbe der Nachkriegszeit, in der – ähnlich wie in Skandinavien – Frauen als Arbeitskräfte bitter benötigt wurden. Der gesellschaftliche Fortschritt – Stichwort Feminismus – tat dafür sein Übriges, ebenso wie die staatlichen Ausgaben für Familien. Frankreich wendet vier Prozent seines BIP für Familien auf, Kindergärten und Schulen sind deshalb ganztags verfügbar und nahezu gratis, und zwar im ganzen Land. Europaweit lag das Land damit über Jahre auch auf Platz eins – Österreich rangiert mit 2,75 Prozent vom BIP im OECD-Mittelfeld.

Zerrbild

Nun aber kippt das Bild der toughen Französin, die mit Kind im Kinderwagen noch schnell ein Onlinemeeting erledigt. Das liege, sagen Experten, zum einen an den Kürzungen im Sozialbudget von Macrons Vorgänger François Hollande, aber auch an den Frauen selbst: In den vergangenen 40 Jahren erreichten sie im Schnitt deutlich höhere Bildungsabschlüsse als Männer, dennoch bleiben Haushalt und Kinderbetreuung außerhalb der Institutionen noch immer an ihnen hängen. Männer gehen zudem wegen fehlender finanzieller Anreize kaum in Karenz – gerade mal ein Prozent der französischen Väter waren es 2021. In Österreich sind es zehn, wenn auch nur für maximal drei Monate.

Macrons Gratis-Fruchtbarkeitstest, so sie überhaupt kommen, würden deshalb nicht viel an den sinkenden Geburtenraten ändern, so Le Bras. Was dann? Eine „Entlastung der Frauen“, sagt er – und nichts anderes.