Lieber Badminton statt Sex: Hongkong mit neuem Sexratgeber an Junge

In China, Hongkong und Taiwan verwenden Jugendliche häufig die Redewendung "meiner Katze beim Rückwärtssalto zuzusehen" als Umschreibung für intime Zweisamkeit. Jüngst ist ein neuer Spruch hinzugekommen: "Ich will mit dir Badminton spielen."

"Soll ich dir noch meine Briefmarkensammlung zeigen?" Schon in den 1950er Jahren handelte es sich bei dieser Frage nur in den seltensten Fällen um ein Zwiegespräch unter Philatelisten, sondern vielmehr um die verhüllende Frage nach Sex.

Mitgeprägt hat diesen lockeren Spruch das Bildungsbüro in Hongkong, wenn auch nicht ganz gewollt. In einem 70-seitigen Dokument veröffentlichte die Behörde neue Richtlinien für die Sexualerziehung von Schülerinnen und Schülern. Um vorehelichen Sex und andere "intime Verhaltensweisen" zu vermeiden, wird jungen Männern darin geraten, weiterzulernen oder sich mit etwas anderem zu beschäftigen - zum Beispiel Badminton zu spielen. Darüber berichtete die New York Times.

"Freunde mit Badminton"

"Ist Badminton die Antwort Hongkongs auf sexuelle Impulse bei Schülern?" fragte daraufhin die South China Morning Post am Wochenende in einer Schlagzeile. Die Jugendlichen in Hongkong amüsieren sich über die Situation: Statt von "Freunden mit gewissen Vorzügen" ist mittlerweile in den sozialen Medien von "Freunden mit Badminton" die Rede.