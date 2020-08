Lukaschenko versetzt Armee in Alarmzustand

Der seit 26 Jahren mit harter Hand regierende Lukaschenko wirft den USA vor, die Demonstrationen in Belarus zu "planen und zu bezahlen". Die Europäer würden "das Spiel mitspielen". Er werde die politische Krise in seinem Land "in den kommenden Tagen" beilegen, kündigte er an. Am Samstag drohte Lukaschenko der russischen Nachrichtenagentur RIA zufolge mit der Schließung von Fabriken, deren Arbeiter sich an den Protesten beteiligt hatten. Auch eine mögliche Entlassung von Arbeitern habe er angedeutet.

Seit der umstrittenen Präsidentschaftswahl am 9. August gibt es in Weißrussland Massenproteste gegen den laut offiziellem Wahlergebnis mit 80 Prozent der Stimmen wiedergewählten Lukaschenko. Die Opposition, die USA und die EU werfen dem Staatschef massiven Wahlbetrug vor und zweifeln das offizielle Ergebnis an. Für Sonntag ist eine neue Großdemonstration gegen Lukaschenko in Minsk geplant.