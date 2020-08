Weißrussische Behörden gehen strafrechtlich gegen Opposition vor

Zur Erinnerung: Am 9. August fanden in Belarus Präsidentenwahlen statt, die Langzeitpräsident Lukaschenko mit mehr als 80 Prozent der Stimmen gewonnen haben will. Unabhängige Umfragen und Einschätzungen sprechen aber seiner Herausfordering Swetlana Tichanowskaja den Sieg zu. Die Opposition geht davon aus, dass die Wahlergebnisse gefälscht wurden und rief zu Massenprotesten auf. Seitdem demonstrieren täglich zigtausende Menschen in Minsk und etlichen anderen Städten.