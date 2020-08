Weißrussland verlegt Truppen an Grenzen zu Polen und Litauen

Lukaschenko beharrt auf Sieg

Ihre Anhänger halten sie für die wahre Siegerin der Abstimmung. Die Wahlkommission hatte aber Lukaschenko 80 Prozent der Stimmen zugesprochen. Nach 26 Jahren an der Macht will er nun eine sechste Amtszeit antreten. Bei öffentlichen Auftritten zeigt er sich weiter kämpferisch. Eine Machtübergabe lehnt er kategorisch ab.

In der weißrussischen Hauptstadt Minsk wollte indessen am Mittwoch ein Koordinierungsrat der Opposition für einen friedlichen Machtwechsel seine Arbeit aufnehmen. Bekannteste Vertreterin in dem Gremium mit Vertretern der Zivilgesellschaft ist die Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch. Der Rat strebe einen Dialog mit dem Machtapparat an, sagte Oppositionsführerin Tichanowskaja.

Der Diktator kündigte aber an, gegen das Gremium vorzugehen. „Ich will daran erinnern: Die Schaffung von alternativen, parallelen und sonstigen Gremien mit dem Ziel der Machtergreifung wird mit dem Gesetz bestraft“, sagte er.

Lukaschenko zeigt sich weiter uneinsichtig und riet der EU, sich lieber mit eigenen Problemen zu befassen. „Bevor sie mit dem Finger auf uns zeigen, sollten sie die Themen wie die Gelbwesten in Frankreich oder die schrecklichen Unruhen in den USA auf die Tagesordnung ihrer Treffen setzen.“

In Belarus dauern die Proteste an - den elften Tag in Folge. In Staatsbetrieben legten wiederum Beschäftigte die Arbeit nieder. Protestaktionen gab es auch in anderen Städten des Landes.