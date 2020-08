Weißrussland: Dritter Demonstrant in Krankenhaus gestorben

Im Zuge der Massenproteste in Weißrussland (Belarus) gegen Staatschef Alexander Lukaschenko hat es ein weiteres Todesopfer gegeben. Ein Demonstrant sei am Mittwoch in einem Militärkrankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte das Gesundheitsministerium in Minsk mit.

Nur wenig später einigten sich die EU-Rats- und Regierungschefs darauf, Lukaschenkos umstrittene Sieg bei den jüngsten Präsidentenwahlen nicht anzuerkennen. Die Abstimmung sei weder fair noch frei gewesen, erklärte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel nach einem Sondergipfel zur politischen Krise in Belarus.