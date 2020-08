Gewalt in Belarus: Polizei verhaftet erneut Hunderte Demonstranten

Die Aktionen, die bisher vor allem am Abend und in der Nacht liefen, richten sich gegen den autoritären Staatschef Alexander Lukaschenko. Der 65-Jährige hatte sich nach der Präsidentenwahl nach 26 Jahren im Amt zum sechsten Mal in Folge zum Sieger erklären lassen. Die Opposition und Experten werfen ihm Wahlfälschung vor. Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja musste nach Litauen fliehen.

Die Polizei hat nach Angaben des Innenministeriums weitere rund 700 Menschen verhaftet. Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, hatte das gewalttätige Vorgehen der Behörden in Weißrussland gegen friedliche Demonstranten bereits am Mittwoch verurteilt. In den vergangenen drei Tagen seien Berichten zufolge mehr als 6.000 Menschen festgenommen worden, darunter Minderjährige, hatte sie erklärt.

Bestätigter Todesfall

In der Nacht auf Donnerstag gab es neue Proteste mit weiteren Festnahmen, allerdings nach Meinung von Beobachtern mit weniger Polizei-Gewalt als an den Vortagen. Dennoch kursieren diverse Videos in sozialen Netzwerken, die Polizeigewalt und Willkür zeigen - auch hinter Gefängnismauern. Auch Schusswunden häufen sich laut Berichten. Die Polizei in der Stadt Gomel bestätigte am Mittwochabend zudem den Tod eines jungen Mannes, der am Sonntag festgenommen worden war.