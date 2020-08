Belarus: Lukaschenko lässt russische Journalisten einfliegen

"Ein heiliger Ort ist niemals leer", sagte Lukaschenko vor Landwirtschafts-Arbeitern. "Wir haben ungefähr 60.000 sogenannte Gastarbeiter in Russland. In verschiedenen Positionen, sogar in der Politik", beschwichtigt er. Den Kritikern, die warnten, Moskau werde sich einmischen und versuchen, Einfluss zu gewinnen, widersprach er dort: "Die Russen erheben keine Ansprüche an uns!"

Schon vergangene Woche hatte der russische Präsident Wladimir Putin dem umstrittenen weißrussischen Präsidenten in einem Telefonat Beistand zugesagt, "um die Sicherheit von Belarus zu gewährleisten".

Moskau soll am Freitag einem Agenturbericht zufolge die belarussische Regierung zum Dialog mit den Bürgern aufgefordert haben.