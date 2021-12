Lukaschenko pöbelt in BBC-Interview und erklärt seine Wirklichkeit

Am Dienstag hatte Lukaschenko einmal mehr die ukrainische und vom Kreml annektierte Krim als Teil von Russland anerkannt und einen Besuch auf der Halbinsel angekündigt. Zum jüngsten Aufmarsch russischer Truppen an der ukrainischen Grenze hat der dem Kreml-nahestehende Diktator ebenfalls eine Meinung: "Sollte die NATO nukleare Waffen in Polen stationieren, werden wir unser Territorium Russland dafür anbieten", so der Machthaber. Der Aufmarsch lässt derzeit die Alarmglocken von der Ukraine über die NATO-Planungszentren bis nach Washington schrillen.