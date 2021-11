Lukaschenko soll Migranten aus Grenzregion evakuiert haben

Staatsnahe belarussische Medien veröffentlichten Videos von vier Reisebussen. Diese sollten einige der Migranten "an andere Orte" bringen, so das Rote Kreuz. Damit dürfte das Herkunftsland von zumindest einigen von ihnen gemeint sein: Einem russischen Agenturbericht zufolge soll am Donnerstag ein erster Flug irakische Migranten zurück in ihre Heimat bringen.

"Es sieht danach aus, dass Lukaschenko die Schlacht um die Grenze verloren hat", sagte Polens Vize-Innenminister Maciej Wasik. Polnischen Schätzungen zufolge saßen zuletzt rund 2.000 Migranten bei Kuznica fest. Die Angaben lassen sich jedoch kaum unabhängig überprüfen, Polen lässt keine Medien an die Grenze.

Kritik an Merkels Telefonat

Unterdessen kritisierte Polen Deutschlands Noch-Kanzlerin Angela Merkel für ihre Vermittlungsversuche mit dem Diktator. Merkel hatte am Montag mit Lukaschenko telefoniert. Der polnische Regierungssprecher Piotr Müller dazu: Dies sei "in gewisser Weise die Akzeptanz seiner Wahl". Die EU hatte die manipulierte Wiederwahl Lukaschenkos 2020 nicht anerkannt und seitdem eine Reihe von Sanktionen erlassen. Merkel wies die Kritik zurück.