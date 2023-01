Dorf soll Kohleabbau weichen: Aktivisten rüsten zum Widerstand

Doch die Bagger und Sicherheitskräfte sind bereits angerückt. Schweres Gerät ist bereits an den Ran des Dorfes herangefahren. Die schwarz-grüne Landesregierung von NRW und der Energiekonzern RWE haben sich darauf geeinigt: Lützerath wird noch für die Kohleförderung weggebaggert, fünf andere Dörfer in der Braunkohleregion, die eigentlich hätten weichen sollen, dürfen nun doch bleiben. 2030 will RWE dann in NRW endgültig aus der Kohleförderung aussteigen. Für ganz Deutschland ist dieser Ausstieg bis spätestens 2038 geplant.