Deutsches Parlament beschließt Weiterbetrieb von Atomkraftwerken

Das deutsche Parlament hat den Weiterbetrieb der letzten drei deutschen Atomkraftwerke Isar 2 in Bayern, Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen bis Mitte April 2023 beschlossen. Einer entsprechenden Änderung des Atomgesetzes stimmten die Abgeordneten am Freitag in Berlin zu.

Nach bisherigem Atomgesetz hätten die betreffenden AKWs bis Ende des Jahres abgeschaltet werden müssen. Die Meiler sind nun im Streckbetrieb, das heißt sie reduzieren ihre Leistung, um dann über den Winter in der Energiekrise Strom liefern zu können. Neue Brennelemente sollen nicht mehr angeschafft werden. Das Atomgesetz ist im Bundesrat - der Länderkammer - nicht zustimmungspflichtig.