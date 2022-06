Wer macht uns den Habeck?

Just an dem Tag, an dem das Antiteuerungspaket verabschiedet wird, sagt die türkis-grüne Koalition nun auch der Impfpflicht ade.

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt und unterstellt, die von parteiinternen Krisen dauergebeutelte Kanzlerpartei und ihr Juniorpartner würden das Zeitfenster nur nutzen, um gute Stimmung zu machen. Um kurz vor den Sommerferien an das "Beste aus zwei Welten“ zu erinnern, für das ÖVP und Grüne 2020 angetreten sind.

Doch irgendwo zwischen Pandemie und Krieg, Klima- und Gesellschaftswandel haben die Koalitionspartner nicht nur Kanzler und Gesundheitsminister, sondern auch das Gespür für Politik und Psychologie verloren.