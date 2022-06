Die Regierung werde sich nicht in die Lohnrunden einmischen, doch die Prämie und auch die Senkung der Lohnnebenkosten seien ein Appell an die Sozialpartner und ein „ganz wichtiges Signal, um nicht in die Preis-Lohn- oder Lohn-Preis-Spirale zu geraten“, sagte Brunner am Donnerstag im Klub der Wirtschaftspublizisten. Die Senkung der Lohnnebenkosten wird zwar marginal ausfallen, „ist aber die erste seit 15 Jahren“.

Die Prämie sei ein Wunsch der Sozialpartner gewesen, sagte Brunner. Diese hatten die Verlängerung der Corona-Prämien gefordert. Für den ÖGB ist die Prämie allerdings kein Ersatz für Zurückhaltung bei den Lohn- und Gehaltsforderungen, sondern nur „ein zusätzliches Zeichen der Wertschätzung“.

Das Maßnahmenpaket der Regierung gegen die Teuerung werde die Staatsschulden heuer weiter nach oben treiben, auf 81 Prozent, erklärte Brunner. Bis 2026 solle die Verschuldung wieder auf 74 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) sinken, ursprünglich waren 70 Prozent geplant. Beim Budgetdefizit rechnet Brunner für heuer mit 4,1 Prozent, das ist deutlich über der Drei-Prozent-Grenze der Euro-Zone. Bis 2026 solle das Defizit auf ein Prozent sinken, für diesen Zeitraum war ein Minus von nur 0,1 Prozent kalkuliert. Die Senkung der Schuldenquote verschiebe sich zwar nach hinten, „aber wichtig ist, dass der Pfad nach unten geht“.