LIVE: Viktor Orbán zu Besuch in Wien

Bundeskanzler Karl Nehammer empfängt heute den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Gesprochen werden soll über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und seine Folgen, eine EU-Strategie für den Westbalkan sowie über grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Kampf gegen illegale Migration.

Nehammer will mit Orbán auch über dessen umstrittene Aussagen zu "Rassenvermischung" und Gaskammern sprechen. Orbán hatte am Samstag in einer Rede im rumänischen Kurort Baile Tusnad der "Rassenvermischung" eine heftig kritisierte Absage erteilt. Auch mit einem auf die NS-Gaskammern anspielenden Scherz sorgte er für Empörung. Nehammer hatte am Mittwoch nach dem Sommerministerrat zugesagt, den ungarischen Regierungschef darauf anzusprechen. "Alles, was mit Verharmlosung zu tun hat, ist für uns inakzeptabel", sagte der Kanzler.

Orbáns langjährige Beraterin für soziale Inklusion trat deswegen auch zurück. Es war erst der dritte Rücktritt einer offiziellen Position in Orbáns Regime seit 2010.

Ungarns Ministerpräsident kommt pünktlich und wird nicht nur von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP), sondern auch Buh-Rufen empfangen. Die „Omas gegen Rechts“ sind zwar nur wenige, doch sie sind laut.