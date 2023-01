Letztes Gebäude in Lützerath geräumt: Greta Thunberg war schon da

Die Polizei ist mit der Räumung des Orts Lützerath am Rande des rheinischen Braunkohlereviers weiter vorangekommen. Am Freitag wurde das letzte Gebäude geräumt, teilte die Polizei Aachen am Freitagabend mit. Es befänden sich allerdings noch Aktivisten in Baumhäusern, ebenso noch mehrere in dem am Donnerstag entdeckten unterirdischen Tunnel. Sie lehnten bisher ein freiwilliges Verlassen des Tunnels ab, erklärte die Polizei.

Die Räumung des verlassenen Dorfs am Rande des Tagebaus Garzweiler hatte am Mittwoch begonnen und schritt rasch fort. "Wir sind viel besser vorangekommen, als wir dachten", sagte eine Polizeisprecherin am Freitag dem Sender Phoenix. Der Einsatz könne möglicherweise schneller abgeschlossen werden als erwartet.