"Wetten, dass..?": Ein Wettkönig namens Lützi

Es folgt noch ein Herrenwitz über Hunzikers Fingerabdruck. Den habe „Eros noch immer auf seinem Bauch“, sagt Gottschalk.

Der Mann mit dem Dutt erkennt mit seinem „Kreuzblick“ nicht nur den Abdruck mit dem „speziellen Hunziker-Haken“, sondern auch alle anderen. Die Maserung des Abdrucks der Fußballerin Gwinn findet er übrigens „wunderschön“.

Lützi bleibt

Dann wird „Wetten, dass..?“ so politisch wie schon lange nicht mehr. Der nette Mann mit dem Dutt sagt, er wolle, falls er Wettkönig werde, das Geld seinem Heimatort Lützerath zukommen lassen, damit der vielleicht gerettet werde.

Aus dem Publikum hört man laute Rufe: „Lützi bleibt! Lützi bleibt!“

Die Lützi-Geschichte, kurz erklärt: Der Weiler in Nordrhein-Westfalen soll abgebaggert werden, um die darunter liegende Kohle zu gewinnen. Also ein Opfer der in der Energiekrise ausgerufenen Rekarbonisierung in Deutschland. Klima-Aktivisten wollen "Lützi" retten.

Das erinnerte ein klein wenig an das Jahr 1984, als Umweltaktivisten aus Österreich vor dem damaligen Bundeskanzler Fred Sinowatz ein Transparent enthüllten. Damals sollte die Hainburger Au gerettet werden.

Der Lützi-Aktivismus des Dutt-Trägers wirkt jedenfalls äußerst sympathisch. Findet auch Thomas Gottschalk.

Grönemeyer und ein Kaiser

Dann kommt Herbert Grönemeyer. Der Star aus dem Ruhrpott greift den Lützi-Aktivismus nicht auf, spricht aber über die nicht so faire Verteilung der Einkünfte der Musikstreamer.

Es folgt noch eine Fahrradwette. Ein junger Mann will so lange auf dem Hinterrad seines Bikes hüpfen, bis seine Familienmitglieder ausreichend Kisten unter ihm platziert haben, damit er eine Plattform in beträchtlicher Höhe erreichen kann. Der Vater des Radlers heißt Roland Kaiser.