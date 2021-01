Lehrerin schickt Bernie Sanders' Fäustlinge in Massenproduktion

Bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden haben die Woll-Fäustlinge von Senator Bernie Sanders für Furore gesorgt, nun sollen die Handschuhe den Massenmarkt erobern. Die Lehrerin Jennifer Ellis lässt ihren Entwurf künftig von einem Hersteller im US-Staat Vermont produzieren, wie sie am Samstag (Ortszeit) auf Twitter ankündigte. Ein Teil der Einnahmen werde an eine Wohltätigkeitsorganisation fließen.

Die 42-jährige Lehrerin aus Vermont war in der vergangenen Woche wegen eines Fotos von Sanders unverhofft zu Ruhm gelangt. Der Politiker schützte sich bei der Amtseinführung mit einer khakifarbenen Gore-Tex-Jacke und Ellis' Fäustlingen vor der Kälte. Das Outfit des 78-Jährigen sorgte für begeisterte Reaktionen im Internet. Sanders wurde in "Memes" an die Seite von Tom Hanks gesetzt und trat virtuell in "Star Wars"-Szenen auf.